Третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта

18:46

Последний в этом сезоне розыгрыш призов для участников электронного голосования состоится 18 марта. Призовые баллы не позднее 10:00 смогут выиграть горожане, сделавшие свой выбор онлайн или при помощи терминалов для электронного голосования. Уведомление о выигрыше участники получат в SMS с номера DIT_MOS. Его отправят после 12:00 на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала.

Получить выигрыш избиратели смогут смогут, активировав уникальный код участника на сайте «Миллион призов». Для этого нужно зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код» до 23:59 30 апреля с.г.