Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66% — МГИК

21:07

По данным Московской городской избирательной комиссии, предварительная явка в Москве на выборах президента России превысила 66%. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, москвичи продемонстрировали высочайшую активность. «Количество полученных бюллетеней – все это сейчас еще меняется, поэтому пока мы говорим – что порядка 5 млн 379 тыс. 336 бюллетеней – предварительно», – заявила Кириллова.

Выборы главы РФ проходили в стране 15-17 марта. Москвичи могли голосовать как на избирательных участках так и онлайн.