Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66% — МГИК
21:07 17.03.2024
По данным Московской городской избирательной комиссии, предварительная явка в Москве на выборах президента России превысила 66%. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, москвичи продемонстрировали высочайшую активность. «Количество полученных бюллетеней – все это сейчас еще меняется, поэтому пока мы говорим – что порядка 5 млн 379 тыс. 336 бюллетеней – предварительно», – заявила Кириллова.
Выборы главы РФ проходили в стране 15-17 марта. Москвичи могли голосовать как на избирательных участках так и онлайн.
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