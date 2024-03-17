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Общественный штаб: Московская система ДЭГ отразила в ходе выборов свыше 4,6 млн кибератак

21:50 17.03.2024

В дни выборов президента РФ московская система электронного голосования отразила более 4,6 млн кибератак. По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ильи Массуха, попытки нарушить работу системы были отмечены с самого начала голосования. «Всего было зафиксировано более 4,6 млн кибератак, которые велись в том числе из-за рубежа, и более 7400 IP-адресов, с которых, предположительно, велась вредоносная активность», – заявил Массух.

По его данным, кибератакам также подвергалась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами. В частности, 15-17 марта средства информационной безопасности заблокировали почти 1,3 млн запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность. Как отмечают специалисты, часть атак велась с ботнет-сетей, также зафиксировано большое количество и прямых атак – с серверов, расположенных в США и Великобритании. Масух отмечает, что все атаки успешно удалось отразить средствами кибербезопасности. «Ни одного инцидента информационной безопасности за время голосования в Москве не зафиксировано, - отмечает замглавы штаба. - На ход голосования кибератаки также не повлияли. Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован».

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