РФ «подумает», с кем на Украине договариваться — Путин об отмене выборов Зеленским

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о том, с кем Россия будет договариваться на Украине, еще ждет ответа, Москва об этом подумает. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе.

Так он ответил на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы в стране. «Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом», — сказал Путин.