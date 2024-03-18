РФ «подумает», с кем на Украине договариваться — Путин об отмене выборов Зеленским
10:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о том, с кем Россия будет договариваться на Украине, еще ждет ответа, Москва об этом подумает. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе.
Так он ответил на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы в стране. «Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом», — сказал Путин.
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