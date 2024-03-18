Путин сообщил, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что был согласен обменять блогера Алексея Навального на заключенных на Западе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в своем предвыборном штабе.

«Я вам скажу, это будет так неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», — сообщил Путин. «Вы можете мне поверить, можете — нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: „Я согласен!“, — добавил он, выразив сожаление, что „случилось то, что случилось“.