Франция могла бы сыграть роль в мирном урегулировании на Украине, не все потеряно — Путин
09:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, такая возможность еще не потеряна. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе.
«Хотелось бы, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению, обострению конфликта, а наоборот, не провоцировала бы эту ситуацию», — сказал президент. «Речь идет и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Не все еще потеряно», — подчеркнул Путин.
Однако он обратил внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон также «хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой», назвав это «известным во всем мире и часто применяемым приемом».
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