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Путин лидирует с 87,21% на выборах президента по итогам обработки более 90% протоколов

09:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах 2024 года, набрав 87,21% голосов по итогам обработки 90% протоколов. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте ЦИК РФ.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,28% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,93%. На четвертом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,16% голосов.

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