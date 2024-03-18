КНДР запустила 3 ракеты, они пролетели по 350 км при высоте 50 км — Kyodo

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в понедельник утром запустила, по уточненным данным, три баллистических ракеты. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.

Ракеты пролетели по 350 км при максимальной высоте полета 50 км и упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова, добавили в ведомстве.