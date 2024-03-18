В США не демократия, а катастрофа, уверен Путин
10:20 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидирующий на выборах кандидат и действующий президент России Владимир Путин считает политическую ситуацию в США не демократией, а катастрофой, над которой смеется весь мир.
Отвечая на вопросы журналистов, Путин обратил внимание на вопрос представителя одного из зарубежных СМИ по поводу демократических процедур в США и некоторых других стран Запада. «Весь мир смеется над тем, что происходит. Мы ведем себя сдержаннее, чем их оппоненты в других странах мира, но это же просто катастрофа, а не демократия — вот что это такое», — указал российский лидер на пресс-конференции.
В ответ на вопрос американского журналиста Путин заявил, что выборы в РФ демократичные, а в США используется административный ресурс для нападения на одного из кандидатов в президенты.
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