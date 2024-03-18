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Нетаньяху раскритиковал позицию Запада по вопросу проведения выборов в Израиле

10:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с резкой критикой в адрес западных союзников, обвинив их в стремлении организовать выборы, которые привели бы страну к поражению в борьбе с ХАМАС. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр страны, слова которого приводит газета Financial Times.

«Неужели вы так быстро забыли 7 октября, самую ужасную резню евреев со времен Холокоста? Неужели так быстро отказываете Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС? Неужели вы так быстро утратили свою моральную совесть?» — заявил Нетаньяху в Иерусалиме перед встречей с министрами правительства.

Также Нетаньяху подчеркнул, что некоторые представители международного сообщества «выдвигают ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля, правительства Израиля и премьер-министра Израиля». По его словам, они знают, что «выборы сейчас остановят войну и парализуют страну, по крайней мере на 6 месяцев».

Газета отмечает, что этими словами премьер-министр ответил американскому сенатору Чаку Шумеру, хотя он не назвал имя политика напрямую. Ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) подверг критике правительство Нетаньяху, заявив о необходимости проведения в стране выборов. По оценке сенатора, правительство Нетаньяху после вылазки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года «более не отвечает требованиям израильского народа», поскольку «мир кардинальным образом изменился».

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