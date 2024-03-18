Вдова Навального могла приехать в Россию, но предпочла остаться за рубежом — Песков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вдова Алексея Навального Юлия могла приехать в Россию и увидеть мужа, но она предпочла остаться за рубежом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У вдовы Навального много раз был шанс приехать в Россию и увидеть ее мужа. Она предпочла остаться за рубежом. Почему? Вы можете ответить на этот вопрос?» — обратился Песков к иностранному журналисту, беседуя с ним на английском языке.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявления Навальной о том, что ее мужа якобы убили, представитель Кремля сказал: «Это не тот случай». Он напомнил заявление президента РФ Владимира Путина, которое тот сделал в ходе пресс-конференции о готовности обменять Навального. «И отношение Путина [к этому вопросу] показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это», — заключил пресс-секретарь.