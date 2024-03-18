Чехия предложит ЕС запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный предложит Евросоюзу запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии. Об этом сообщил телеканал CT24 на своем сайте.

«Российскому зерну и белорусским [сельскохозяйственным] товарам нечего делать в Европе. Не вижу ни одной причины, по которой хотя бы единственное российское зернышко должно быть в Европе», — привел портал слова министра. Выборный сообщил, что на предстоящей встрече глав Минсельхозов ЕС будет добиваться включения зерновых и масленичных сельхозкультур из РФ и Белоруссии в санкционный список.

Министр напомнил, что только в Чехии ежегодный урожай зерна составляет 8 млн тонн. Потребности республики в нем оцениваются в 5 млн тонн. На экспорт предназначено 3 млн тонн.

Согласно данным статистической службы Eurostat, страны ЕС импортировали в 2023 году более 1,5 млн тонн зерновых культур из РФ. Это на 50% больше ежегодных показателей, полученных до 2022 года.