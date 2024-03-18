0
0
135
НОВОСТИ

Чехия предложит ЕС запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии — СМИ

11:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный предложит Евросоюзу запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии. Об этом сообщил телеканал CT24 на своем сайте.

«Российскому зерну и белорусским [сельскохозяйственным] товарам нечего делать в Европе. Не вижу ни одной причины, по которой хотя бы единственное российское зернышко должно быть в Европе», — привел портал слова министра. Выборный сообщил, что на предстоящей встрече глав Минсельхозов ЕС будет добиваться включения зерновых и масленичных сельхозкультур из РФ и Белоруссии в санкционный список.

Министр напомнил, что только в Чехии ежегодный урожай зерна составляет 8 млн тонн. Потребности республики в нем оцениваются в 5 млн тонн. На экспорт предназначено 3 млн тонн.

Согласно данным статистической службы Eurostat, страны ЕС импортировали в 2023 году более 1,5 млн тонн зерновых культур из РФ. Это на 50% больше ежегодных показателей, полученных до 2022 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 18.03.2024
Лидерам Западной Европы надо признать провал своей стратегии на Украине — Сийярто
0
57
12:05 18.03.2024
В Румынии строится самая большая военная база НАТО в Европе
0
76
12:00 18.03.2024
Более 100 человек утонули в России с начала года
0
74
11:55 18.03.2024
На Зеленой неделе в павильоне Сбера на ВДНХ расскажут о полезных привычках для заботы об окружающей среде
0
89
11:31 18.03.2024
Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России
0
121
11:20 18.03.2024
Пакистан нанес авиаудары по укрытиям боевиков «Движения талибов Пакистана» в Афганистане
0
142
11:05 18.03.2024
КНР поздравляет РФ с избранием президента — МИД
0
169
11:00 18.03.2024
Вдова Навального могла приехать в Россию, но предпочла остаться за рубежом — Песков
0
203
10:32 18.03.2024
Нетаньяху раскритиковал позицию Запада по вопросу проведения выборов в Израиле
0
246
10:20 18.03.2024
В США не демократия, а катастрофа, уверен Путин
0
277

Возврат к списку