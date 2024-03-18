На Зеленой неделе в павильоне Сбера на ВДНХ расскажут о полезных привычках для заботы об окружающей среде

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В павильоне Сбера на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартует Зеленая неделя, она пройдет 18-24 марта для посетителей всех возрастов. Банк подготовил обширную просветительскую программу: лекции, мастер-классы, дискуссии и розыгрыши подарков. Приглашенные эксперты, популярные блогеры и специалисты Сбера поделятся полезными привычками, побеседуют о здоровом и экологичном образе жизни, а также расскажут, как каждый может сделать окружающий мир лучше и внести свой вклад в устойчивое будущее.

Обсудить зеленые тренды и лайфхаки, узнать об ответственном потреблении и разобрать на практике различные экозадачи гости павильона смогут в рамках дискуссии – в интерактивном формате от платформы «Сберегаем вместе» – навигатора по зеленому образу жизни Сбера. Спикерами приглашены журналист и видеоблогер Лаура Джугелия, эколог Жора Каваносян и другие известные эксперты.

Внимательные гости не останутся без подарков. После каждой дискуссии пройдет викторина, победители получат подарки из экоколлекции SberShop – корпоративного магазина мерча Сбера. Найти правильные ответы также поможет платформа «Сберегаем вместе».

Гости павильона смогут принять участие в серии увлекательных мастер-классов: можно изготовить брелоки из экофетра, посетить занятия по посадке растений, изготовлению флорариумов и созданию экологического талисмана-игрушки Травянчика. В детской зоне каждый день с 10 до 21 можно будет расписать экошопер – в этом помогут аниматоры Сбера. Для совсем юных посетителей приготовлены раскраски с изображением редких животных, картинки которых сгенерированы нейросетью Сбера Kandinsky.

Все активности будут бесплатными. Онлайн-трансляция и полная программа лектория Зеленой недели доступна на сайте павильона Сбера.

«Согласно нашим исследованиям, все больше россиян обеспокоены экологическими проблемами. Например, загрязнение воздуха волнует 60% людей, мусор в лесах и городах – 59%, загрязнение водоемов – 57%, чрезмерное потребление природных ресурсов – 50%, выпуск неэкологичных товаров и упаковки для них, нехватка зеленых насаждений – 49%. При этом 71% россиян возлагают ответственность за состояние экологии на бизнес, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Мы вступаем в эру, где забота об окружающей среде становится ключевой. Благодаря уникальным возможностям форума-выставки «Россия» мы в течение недели будем говорить о важных темах зеленой повестки: как помогать себе, другим и природе, как жить в гармонии с окружающим миром и стать лучшей версией себя. И все это – в нескучных форматах. Мы подготовили необычные мастер-классы и более 20 часов увлекательного интерактивного контента о полезных привычках и навыках ответственности. Я приглашаю всех желающих на Зеленую неделю в павильон Сбера – уверена, что все найдут себе занятия по душе и обогатятся ценными знаниями».

Лекторий Зеленой недели включает в себя следующие мероприятия.

18 марта:

12:00 – Лекция «Лес в каменных джунглях»: зачем нужны парки в городах, какие деревья и растения применяются для озеленения и где можно обучиться профессии паркового архитектора.

18:00 – Дискуссия «Как проводить экопроверки в своем городе». Эколог Жора Каваносян расскажет, как мониторить загрязнение воды и воздуха и какие приборы помогут измерить загрязнения.

20 марта:

14:00 – Лекция «Экология и искусство»: как креативно привлечь внимание к экологическим проблемам.

15:00 – Лекция «Умный город: технологии будущего уже сегодня» расскажет об умных сервисах для комфортной жизни на примере СберСити – нового района на западе Москвы.

16:00 – Лекция «С заботой о здоровье. Как распознать инсульт вовремя». Эксперты объяснят, как увидеть признаки инсульта и оказать первую помощь. Также слушателей ждет викторина о здоровом образе жизни, который помогает предотвратить самые распространенные в России заболевания – сердечно-сосудистые.

17:00 – Дискуссия «Как это – быть сотрудником крупного благотворительного фонда» – о специалистах этой сферы и безопасных пожертвованиях.

18:00 – Дискуссия «Разумное потребление: тренды и лайфхаки 2024 года» с журналистом и известным видеоблогером Лаурой Джугелией про осознанное отношение к покупкам в современном мире и модные советы, как одеваться без вреда для природы.

21 марта:

12:00 – Лекция «Увлекательная история мусора» – об интересных фактах переработки с древних времен до современности.

14:00 – Лекция «Зачем и как помогать диким животным» – о грамотном взаимоотношении человека и природы.

15:00 – Лекция «Проведи каникулы с пользой»: как стать эковолонтером и приносить пользу планете.

17:00 – Лекция «Мерч – как часть ESG-философии бренда»: создание экологичной одежды и принципы осознанного потребления.

22 марта:

12:00 – Лекция «Как сохранить финансовую независимость и защитить себя и близких».

14:00 – Лекция «Как стать благотворителем и не пожалеть?»: как сделать первый добровольный взнос и понять, что он дошел до адресата.

16:00 – Лекция «Вовлечение сотрудников в повестку устойчивого развития: три секрета бизнеса» поможет предпринимателям интегрировать в процессы принципы экологической, социальной и управленческой ответственности.

23 марта:

13:00 – Лекция «Сберегаем вместе – навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтерству» расскажет о платформе «Сберегаем вместе», для кого она и в чем может помочь.

15:00 – Дискуссия «Как бизнесу общаться с клиентами о благотворительности» – об эффективных коммуникациях про поддержку, соответственность, партнерство и вовлечение.

16:00 – Дискуссия «Сколько капелек яда вас окружает, или Почему важно читать этикетки» – об экологичном и безопасном составе продукции.

17:00 – Дискуссия «Секреты и живые истории завода по переработке макулатуры»: что делают из бумаги, которую сдали на переработку, и что вокруг нас сделано из макулатуры.

24 марта:

12:00 – Интерактивный мастер-класс «Как снять захватывающее кино о природе» поможет узнать, какие идеи стоят за лучшими документальными фильмами и какие инструменты для этого использовал автор.

13:00 – Лекция «Удивительная жизнь животных в городе» – об обитателях парков, водоемов и крыш многоквартирных домов.

14:00 – Лекция «Секретные приемы съемки документального кино в дикой природе» – о репортажной съемке животных в их среде обитания, о том, как поймать интересный момент и какое оборудование для этого нужно.

Павильон Сбера доступен для людей с инвалидностью: он оборудован пандусами, глухие могут узнать об экспозиции на русском жестовом языке. Сотрудники прошли обучение и знают, как позаботиться о гостях с инвалидностью. На сайте павильона размещены материалы, которые помогут подготовиться к посещению. Например, для людей с ментальными особенностями есть социальная история и карта сенсорной нагрузки.

Экспозиция Сбера на Международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ, возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, лучше заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.