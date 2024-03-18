В Румынии строится самая большая военная база НАТО в Европе

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самая большая военная база НАТО в Европе строится на румынской территории, она может быть развернута к 2040 году в результате расширения 57-й авиабазы ВВС Румынии «Михаил Когэлничану». Об этом сообщило Румынское телевидение (tvrinfo.ro).

В населенном пункте Михаил Когэлничану (уезд Констанца на юго-востоке страны) начались работы по расширению уже существующего здесь военного комплекса, который раскинется на нескольких тысячах гектаров, отмечает телеканал. Здесь будут находиться тысячи американских военных с семьями. Румынское государство инвестирует в проект 2,5 млрд долларов.

Огромный военный комплекс, который появится в результате расширения базы «Михаил Когэлничану» будет иметь площадь 2,8 тыс. гектаров и включит новые объекты. Проект предусматривает расширение инфраструктуры аэродрома, включая взлетно-посадочные полосы, новую диспетчерскую вышку, систему радиомаяка и радионавигации, авиасимулятор, а также ангары. Кроме того, здесь будут административные и социальные здания, школы и детские сады, магазины, рестораны, кинотеатр и больница. В городе будут жить 10 тыс. солдат НАТО с семьями и вспомогательным персоналом базы.

Работы уже начаты в южной части комплекса, где строятся подъездные дороги и электросеть, информирует телевидение. База будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году. По некоторым данным, в результате комплекс Когэлничану станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе.

Решение о расширении 57-й базы ВВС Румынии «Михаил Когэлничану» принято на фоне вооруженного конфликта, который ведется в последние два года у границ Румынии, отмечает телеканал. Вооруженные силы США используют базу «Михаил Когэлничану», начиная с 1999 года, в настоящее время здесь размещены элементы 101-й воздушно-десантной дивизии США, а также истребители союзников, которые помогают румынским ВВС в выполнении задач воздушной полиции.