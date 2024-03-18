Лидерам Западной Европы надо признать провал своей стратегии на Украине — Сийярто
12:20 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Западной Европы должны признать, что их стратегия военных действий на Украине провалилась и создает опасность новой мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на встречу с коллегами из государств Евросоюза в Брюсселе.
Министр считает, что ситуация в Европе является критической, а «угроза мировой войны становится все более острой». «Лидеры Западной Европы должны признать, что их стратегия войны на Украине провалилась и что уже давно было бы достигнуто прекращение огня, если бы они приложили хотя бы половину своих усилий к установлению мира, а не к поставкам вооружений», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
Вместо того, чтобы добиваться прекращения конфликта, с подачи руководства Франции обсуждается отправка западных войск, отметил Сийярто. Лозунг «Лучшая защита — это нападение» теперь используется для разжигания угрозы мировой войны, считает министр. «Возможное развертывание сухопутных войск на Украине чревато эскалацией войны и полностью противоречит решениям НАТО, принятым на сегодняшний день», — подчеркнул глава МИД. «Мы не хотим войны в Европе и надеемся, что наши европейские коллеги не будут продолжать играть с огнем», — сказал Сийярто.
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