0
0
47
НОВОСТИ

Лидерам Западной Европы надо признать провал своей стратегии на Украине — Сийярто

12:20 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Западной Европы должны признать, что их стратегия военных действий на Украине провалилась и создает опасность новой мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на встречу с коллегами из государств Евросоюза в Брюсселе.

Министр считает, что ситуация в Европе является критической, а «угроза мировой войны становится все более острой». «Лидеры Западной Европы должны признать, что их стратегия войны на Украине провалилась и что уже давно было бы достигнуто прекращение огня, если бы они приложили хотя бы половину своих усилий к установлению мира, а не к поставкам вооружений», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

Вместо того, чтобы добиваться прекращения конфликта, с подачи руководства Франции обсуждается отправка западных войск, отметил Сийярто. Лозунг «Лучшая защита — это нападение» теперь используется для разжигания угрозы мировой войны, считает министр. «Возможное развертывание сухопутных войск на Украине чревато эскалацией войны и полностью противоречит решениям НАТО, принятым на сегодняшний день», — подчеркнул глава МИД. «Мы не хотим войны в Европе и надеемся, что наши европейские коллеги не будут продолжать играть с огнем», — сказал Сийярто.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 18.03.2024
В Румынии строится самая большая военная база НАТО в Европе
0
76
12:00 18.03.2024
Более 100 человек утонули в России с начала года
0
74
11:55 18.03.2024
На Зеленой неделе в павильоне Сбера на ВДНХ расскажут о полезных привычках для заботы об окружающей среде
0
89
11:32 18.03.2024
Чехия предложит ЕС запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии — СМИ
0
137
11:31 18.03.2024
Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России
0
121
11:20 18.03.2024
Пакистан нанес авиаудары по укрытиям боевиков «Движения талибов Пакистана» в Афганистане
0
142
11:05 18.03.2024
КНР поздравляет РФ с избранием президента — МИД
0
169
11:00 18.03.2024
Вдова Навального могла приехать в Россию, но предпочла остаться за рубежом — Песков
0
203
10:32 18.03.2024
Нетаньяху раскритиковал позицию Запада по вопросу проведения выборов в Израиле
0
246
10:20 18.03.2024
В США не демократия, а катастрофа, уверен Путин
0
277

Возврат к списку