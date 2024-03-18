ЕС вряд ли примет коллективное решение об отправке войск на Украину — глава МИД Литвы
13:20 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза вряд ли смогут выработать единое коллективное решение об отправке войск на Украину. Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом очередной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«Я не верю, что есть возможность договориться о размещении войск [стран ЕС] на территории Украины, так как раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам», — ответил он на вопрос журналистов о том, обсудят ли министры стран сообщества возможность согласования единого подхода по вопросу отправки военных подразделений ЕС на Украину. Глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики добавил, что его страна «готова рассмотреть все варианты и стать частью любой коалиции, которая поможет Украине победить».
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