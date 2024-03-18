Президент Молдавии назвала провокацией удар по военному вертолету в Приднестровье

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду назвала провокацией удар по военному вертолету в Приднестровье и придерживается позиции молдавского правительства, которое накануне отрицало причастность Украины к взрыву.

«По той информации, которой мы обладаем, это похоже на провокацию для поддержания напряженности и страха среди людей», — сказала Санду на пресс-конференции.