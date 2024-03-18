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Спасатели обнаружили тело одного из попавших под лавину на Камчатке туристов

14:00 18.03.2024

Тело одного из туристов, попавших под лавину в Елизовском районе Камчатки, обнаружено, сообщил ТАСС зампред краевого правительства Роман Василевский.

Сошедшая лавина накрыла туристическую группу из 11 человек, двое из них не смогли выбраться самостоятельно.

«По моей информации, туристами обнаружено тело 19-летнего юноши. По второму пропавшему сказать пока ничего не могу», — сказал зампред правительства региона.

По предварительной информации ГУ МЧС России по региону, найденное тело принадлежит женщине 44 лет. Работа спасателей осложняется сложными погодными условиями, метелью в районе ЧП. К пострадавшим двигаются несколько туристических групп на лыжах, снегоходах. Группа, попавшая под лавину, находится на связи с сотрудниками ведомства по спутниковому телефону.

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