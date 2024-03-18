Песков объяснил идею «санитарной зоны» между РФ и Украиной
15:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Буферная или санитарная зона на границе с Украиной нужна для того, чтобы враг не мог бить по российским объектам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он пояснил заявление главы государства Владимира Путина о том, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону».
«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего — социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — пояснил представитель Кремля.
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