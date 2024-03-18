The Guardian назвала возможных кандидатов в премьеры Британии в случае смещения Сунака

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт и министр обороны страны Грант Шэппс будут возможными кандидатами на пост премьер-министра Великобритании в случае отставки действующего главы правительства Риши Сунака. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По их данным, некоторые депутаты Палаты общин из правого крыла правящей Консервативной партии хотят убедить Мордонт бросить вызов Сунаку и тем самым начать процедуру выбора нового партийного лидера, который поведет тори на парламентские выборы в конце года. Сама Мордонт не делала публичных заявлений по этой теме, а ее соратники говорят, что она не является частью какого-либо заговора.



Более того, Мордонт считает, что подобные сведения распространяют конкуренты, чтобы ослабить ее позиции в случае участия в гонке за пост лидера Консервативной партии. Среди других консерваторов, которые готовы были бы участвовать в партийных выборах, называют Шэппса, министра по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок и экс-главу МВД (2022-2023) Суэллу Браверман.



Один из бывших членов британского кабмина выразил мнение, что судьба консерваторов, отстающих в опросах от оппозиционной Лейбористской партии в среднем на 25 п. п., на ближайшие годы зависит от того, кто будет возглавлять партию на выборах в Палату общин, которые, предположительно, пройдут осенью. «Будем ли мы в оппозиции пять или десять лет, зависит от того, как мы поведем себя в ближайшие полгода, — сказал он. — Сумасшествие этой партии и некоторых моих коллег никогда не перестает удивлять меня. Я боюсь, что это может выйти из-под контроля и спровоцировать новые выборы [партийного] лидера».



В руководстве Консервативной партии тем временем отвергли возможность выборов нового лидера тори. По словам одного из членов правительства Великобритании, этот вопрос не будет рассматриваться до следующих парламентских выборов. «Эффект от этого был бы абсолютно катастрофическим», — указал он.



Другой член кабмина также заявил о необходимости «сохранять самообладание». В свою очередь источник на Даунинг-стрит рассказал газете, что «большинство членов парламента» поддерживают Сунака и «выступают единым фронтом». «Это необходимо нам, чтобы победить», — добавил он.

