Мосгоризбирком: Итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна

15:32

В Москве явка избирателей на выборы президента России составила 66,73%. По словам председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, это крайне высокий показатель, а по итогам голосования почти 4,6 млн голосов в столице набрал действующий президент Владимир Путин.

«Итоги голосования. Даванков Владислав Андреевич – 357 тыс. 918 голосов. Путин Владимир Владимирович – 4 млн 580 тыс. 656 голосов, Слуцкий Леонид Эдуардович – 152 тыс. 479 голосов, Харитонов Николай Михайлович – 206 тыс. 448 голосов», – сообщила глава МГИК.

По ее словам, выборы «прошли ровно». «Без каких-то таких громких событий, скандальных, с взаимным уважением кандидатов. Поэтому могу сказать, что однозначно выборы прошли в условиях высокой политической и правовой культуры, - считает Кириллова. - Жалоб, коллеги подтвердят, которые могли бы повлиять на подведение итогов, подписание сегодняшнего протокола, в наш адрес не поступало».