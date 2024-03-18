Кадыров заявил, что готов выполнять приказы Путина любой сложности
16:12 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов выполнять приказы президента РФ Владимира Путина любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой.
«Я со всей ответственностью заявляю, что мы будем и дальше всецело поддерживать курс нашего национального лидера, верховного главнокомандующего Владимира Путина, чего бы нам это ни стоило. Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — написал Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя итоги выборов.
Он отметил, что именно благодаря поддержке Путина удалось одержать победу над представителями международных террористических бандформирований в Чечне и возродить республику.
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