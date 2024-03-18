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НОВОСТИ

Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов

16:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал на президентских выборах 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте ЦИК РФ.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20% голосов.

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