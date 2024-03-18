В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ
16:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество боеприпасов некоторых видов у украинской армии сокращается до критического уровня, заявил замминистра обороны страны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
«Ситуация такова, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня», — написал он в своей колонке для агентства Укринформ.
Он пояснил, что оборонная промышленность как Украины, так и ее западных партнеров не рассчитана на производство таких объемов боеприпасов в короткие сроки, а для запуска новых мощностей нужно время. По словам Гаврилюка, исход боевых действий для ВСУ зависит во многом от «конвейера оружия союзников» Киева.
Замминистра обороны напомнил, что Украина рассчитывает получить от Запада системы противовоздушной обороны, самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, снаряды, особенно калибра 155 мм, а также современные системы радиоэлектронной борьбы.
НОВОСТИ
- 17:00 18.03.2024
- ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро — Сийярто
- 16:12 18.03.2024
- Кадыров заявил, что готов выполнять приказы Путина любой сложности
- 16:00 18.03.2024
- Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
- 15:32 18.03.2024
- Мосгоризбирком: Итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна
- 15:32 18.03.2024
- The Guardian назвала возможных кандидатов в премьеры Британии в случае смещения Сунака
- 15:12 18.03.2024
- ВС РФ пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в Белгородской области
- 15:00 18.03.2024
- Песков объяснил идею «санитарной зоны» между РФ и Украиной
- 14:32 18.03.2024
- Под руководством Путина РФ добьется еще больших успехов в развитии — Си Цзиньпин
- 14:12 18.03.2024
- Правительство ФРГ не признаёт законными выборы президента России — представитель
- 14:10 18.03.2024
- Сбер открыл регистрацию на Зеленый марафон-2024 в городах России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать