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НОВОСТИ

В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ

16:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество боеприпасов некоторых видов у украинской армии сокращается до критического уровня, заявил замминистра обороны страны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

«Ситуация такова, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня», — написал он в своей колонке для агентства Укринформ.

Он пояснил, что оборонная промышленность как Украины, так и ее западных партнеров не рассчитана на производство таких объемов боеприпасов в короткие сроки, а для запуска новых мощностей нужно время. По словам Гаврилюка, исход боевых действий для ВСУ зависит во многом от «конвейера оружия союзников» Киева.

Замминистра обороны напомнил, что Украина рассчитывает получить от Запада системы противовоздушной обороны, самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, снаряды, особенно калибра 155 мм, а также современные системы радиоэлектронной борьбы.

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