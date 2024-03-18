На Украине отмечен рост дезертирства, с начала года уже почти 4,7 тыс. случаев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 4,7 тыс. случаев самовольного оставления военнослужащими воинских частей зафиксировано на Украине, что гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные украинским изданием «Общественное».

По данным издания, отчеты офиса генпрокурора свидетельствуют, что в 2022 году было зарегистрировано 6 тыс. таких дел, а в следующем — 16 тыс. При этом за первые два месяца 2024 года прокуроры уже открыли 4,69 тыс. дел о дезертирстве.

«Общественное» при этом приводит мнение военного эксперта, который считает, что участившиеся случаи оставления воинской части «в последнее время связаны, в частности, с увеличением процента принудительно мобилизованных».