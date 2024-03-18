Поставки яиц из Белоруссии в РФ в 2024 г. выросли в 3,1 раза, до 171,1 млн штук
17:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки яиц из Белоруссии в Россию с начала 2024 года составили 171,1 млн штук, что в 3,1 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, сообщил Россельхознадзор.
«Из Белоруссии с начала 2024 года импортировано 171,1 млн шт. яиц, что в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году из Белоруссии в Россию за указанный период было отгружено 53,5 млн шт. яиц», — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщает, по состоянию на 18 марта, с начала поставок пищевых яиц в Россию из Азербайджана ввезено 25,3 млн яиц, из Турции — 12,3 млн.
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