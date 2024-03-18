0
0
142
НОВОСТИ

Поставки яиц из Белоруссии в РФ в 2024 г. выросли в 3,1 раза, до 171,1 млн штук

17:32 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки яиц из Белоруссии в Россию с начала 2024 года составили 171,1 млн штук, что в 3,1 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, сообщил Россельхознадзор.

«Из Белоруссии с начала 2024 года импортировано 171,1 млн шт. яиц, что в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году из Белоруссии в Россию за указанный период было отгружено 53,5 млн шт. яиц», — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, по состоянию на 18 марта, с начала поставок пищевых яиц в Россию из Азербайджана ввезено 25,3 млн яиц, из Турции — 12,3 млн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 18.03.2024
ЕС должен удвоить свои военные заказы к 2030 году — Мишель
0
113
17:12 18.03.2024
На Украине отмечен рост дезертирства, с начала года уже почти 4,7 тыс. случаев
0
195
17:00 18.03.2024
ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро — Сийярто
0
213
16:32 18.03.2024
В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ
0
216
16:12 18.03.2024
Кадыров заявил, что готов выполнять приказы Путина любой сложности
0
238
16:00 18.03.2024
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
0
249
15:32 18.03.2024
Мосгоризбирком: Итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна
0
270
15:32 18.03.2024
The Guardian назвала возможных кандидатов в премьеры Британии в случае смещения Сунака
0
329
15:12 18.03.2024
ВС РФ пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в Белгородской области
0
267
15:00 18.03.2024
Песков объяснил идею «санитарной зоны» между РФ и Украиной
0
338

Возврат к списку