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Власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы — Путин

21:20 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ будут аккуратно подходить к изменениям в налоговую систему страны, все решения будут выверенными. Об этом заявил лидирующий на выборах президента РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с другими кандидатами в президенты.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин поручал продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого выше личные и корпоративные доходы. В свою очередь, по его словам, необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи и на тех, кто получает меньше доходов.

«Здесь нужно быть очень аккуратными. Нам нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет, — сказал Путин. — Это будет одной из серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными».

Президент обратил внимание, что «КПРФ всегда говорила о том, что система налогообложения должна быть справедливой». «У нас много было споров на этот счет, но, как вы видите, мы к этому подошли аккуратненько», — отметил Путин.

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