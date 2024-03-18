Власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы — Путин
21:20 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ будут аккуратно подходить к изменениям в налоговую систему страны, все решения будут выверенными. Об этом заявил лидирующий на выборах президента РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с другими кандидатами в президенты.
Ранее в послании Федеральному собранию Путин поручал продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого выше личные и корпоративные доходы. В свою очередь, по его словам, необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи и на тех, кто получает меньше доходов.
«Здесь нужно быть очень аккуратными. Нам нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет, — сказал Путин. — Это будет одной из серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными».
Президент обратил внимание, что «КПРФ всегда говорила о том, что система налогообложения должна быть справедливой». «У нас много было споров на этот счет, но, как вы видите, мы к этому подошли аккуратненько», — отметил Путин.
НОВОСТИ
- 20:40 18.03.2024
- 100 тыс. пациентов с гепатитом С получат лечение в 2024 году — Голикова
- 20:00 18.03.2024
- Путин на концерте на Красной площади поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом
- 19:20 18.03.2024
- Три украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью
- 18:40 18.03.2024
- Все меньше американцев считают Россию и Китай главными угрозами для США — опрос Gallup
- 18:00 18.03.2024
- ЕС должен удвоить свои военные заказы к 2030 году — Мишель
- 17:32 18.03.2024
- Поставки яиц из Белоруссии в РФ в 2024 г. выросли в 3,1 раза, до 171,1 млн штук
- 17:12 18.03.2024
- На Украине отмечен рост дезертирства, с начала года уже почти 4,7 тыс. случаев
- 17:00 18.03.2024
- ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро — Сийярто
- 16:32 18.03.2024
- В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ
- 16:12 18.03.2024
- Кадыров заявил, что готов выполнять приказы Путина любой сложности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать