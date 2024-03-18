Ключевой западноафриканский союзник США Нигер разворачивается в сторону России — CNN

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевой союзник США в Западной Африке Нигер все больше разворачивается в сторону РФ и становится еще одной точкой опоры Москвы в регионе. Такую оценку приводит телеканал CNN.

По его мнению, за разворотом Нигера в сторону России с беспокойством наблюдает высшее военное командование США. Об этом говорит недавний разрыв соглашения между Нигером и США, которое позволяло военному и гражданскому персоналу Пентагона находиться на территории африканской страны, отмечает CNN. По словам его источника из военных кругов, американские чиновники обеспокоены тем, что, усилив присутствие в Нигере, Россия создала «еще один плацдарм» в Сахаро-Сахельском регионе, где Запад теряет свое влияние.

16 марта мятежники в Нигере сообщили, что в немедленном порядке разорвали военное соглашение с США. Решение было принято после визита американских чиновников в Нигер на этой неделе. На севере страны действует американская база с беспилотниками. На конец 2023 года в государстве находилось около 1,1 тыс. военных из США.

4 декабря 2023 года министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.