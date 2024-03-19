Сенатор Грэм призвал украинцев идти воевать не обращая внимания на мобилизационный возраст
10:05 19.03.2024 Источник: Газета.Ru
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста. Об этом сообщает газета Washington Post.
«Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут в нее. Не могу поверить, что она с 27 лет. <...> Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — заявил политик.
По его мнению, Киеву необходимо больше людей на передовой, при этом они должны идти в вооруженные силы вне зависимости от оказываемой Вашингтоном помощи Киеву. Грэм призвал украинских депутатов немедленно принять законопроект об ужесточении мобилизации. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 19.03.2024
- Поступления налогов ожидаются в 2024 году на уровне 52,5 трлн руб. — ФНС
- 11:05 19.03.2024
- Участники саммита Евросоюза обойдут стороной вопросы интеграции Украины в ЕС — Politico
- 11:00 19.03.2024
- Пашинян заявил об угрозе начала войны, если Ереван не уступит Баку по вопросу границы
- 10:32 19.03.2024
- Куба обяжет любое свое заведение принимать карту «Мир»
- 10:20 19.03.2024
- В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права
- 10:00 19.03.2024
- Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат
- 09:32 19.03.2024
- Объем завалов до отрезанных рабочих на руднике «Пионер» составляет 9 тыс. кубометров
- 09:20 19.03.2024
- В Думе предлагают разрешить самозапрет граждан на продажу недвижимости
- 09:05 19.03.2024
- КНР может не принять участие в мирных переговорах по Украине без России — Politico
- 09:00 19.03.2024
- ПВО РФ сбила один дрон ВСУ в Белгородской области, еще один перехватила в Воронежской
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать