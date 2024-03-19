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Сенатор Грэм призвал украинцев идти воевать не обращая внимания на мобилизационный возраст

10:05 19.03.2024 Источник: Газета.Ru

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут в нее. Не могу поверить, что она с 27 лет. <...> Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — заявил политик.

По его мнению, Киеву необходимо больше людей на передовой, при этом они должны идти в вооруженные силы вне зависимости от оказываемой Вашингтоном помощи Киеву. Грэм призвал украинских депутатов немедленно принять законопроект об ужесточении мобилизации.  Газета.Ru

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