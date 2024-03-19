Куба обяжет любое свое заведение принимать карту «Мир»

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Куба сделает прием карт платежной системы «Мир» обязательным условием для работы любого заведения на острове. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

«Сегодня карта „Мир“ принимается на всей территории Кубы, но не во всех заведениях. И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту „Мир“ было обязательным условием для работы любого заведения. Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту „Мир“, — отметил он.