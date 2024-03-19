Куба обяжет любое свое заведение принимать карту «Мир»
10:32 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Куба сделает прием карт платежной системы «Мир» обязательным условием для работы любого заведения на острове. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.
«Сегодня карта „Мир“ принимается на всей территории Кубы, но не во всех заведениях. И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту „Мир“ было обязательным условием для работы любого заведения. Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту „Мир“, — отметил он.
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