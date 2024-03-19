0
0
148
НОВОСТИ

Куба обяжет любое свое заведение принимать карту «Мир»

10:32 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Куба сделает прием карт платежной системы «Мир» обязательным условием для работы любого заведения на острове. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

«Сегодня карта „Мир“ принимается на всей территории Кубы, но не во всех заведениях. И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту „Мир“ было обязательным условием для работы любого заведения. Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту „Мир“, — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 19.03.2024
Поступления налогов ожидаются в 2024 году на уровне 52,5 трлн руб. — ФНС
0
32
11:05 19.03.2024
Участники саммита Евросоюза обойдут стороной вопросы интеграции Украины в ЕС — Politico
0
63
11:00 19.03.2024
Пашинян заявил об угрозе начала войны, если Ереван не уступит Баку по вопросу границы
0
63
10:20 19.03.2024
В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права
0
164
10:05 19.03.2024
Сенатор Грэм призвал украинцев идти воевать не обращая внимания на мобилизационный возраст
0
187
10:00 19.03.2024
Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат
0
194
09:32 19.03.2024
Объем завалов до отрезанных рабочих на руднике «Пионер» составляет 9 тыс. кубометров
0
282
09:20 19.03.2024
В Думе предлагают разрешить самозапрет граждан на продажу недвижимости
0
279
09:05 19.03.2024
КНР может не принять участие в мирных переговорах по Украине без России — Politico
0
320
09:00 19.03.2024
ПВО РФ сбила один дрон ВСУ в Белгородской области, еще один перехватила в Воронежской
0
254

Возврат к списку