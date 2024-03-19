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Российские ученые в ЦЕРН передадут дела коллегам из других стран к ноябрю

12:05 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские ученые, работающие в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), передадут дела коллегам из других стран-участниц к ноябрю 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

«Руководством ЦЕРН было принято политическое решение о приостановке сотрудничества с научными организациями из Российской Федерации. Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается», — сообщили в пресс-службе.

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