НАТО навязывает Сербии свое правительство для борьбы с РФ — экс-глава контрразведки
12:32 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс преследует цель ослабить Сербию, а также навязать стране правительство, которое будет противостоять России вопреки воле сербского народа. Такое мнение выразил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА), лидер «Движения социалистов» Александар Вулин в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
«Запад на Балканах, как впрочем и в любой другой части мира, преследует только и исключительно собственные интересы, а эти интересы заключаются в том, чтобы самая крупная, а зачастую и единственная государствообразующая нация на Балканах — сербская нация — была раздроблена, разделена на несколько государств и максимально ослаблена. Бисмарку приписывают высказывание о том, что „любая Сербия — слишком большая Сербия“. Мы и сегодня сталкиваемся с этой политикой», — отметил Вулин.
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