Пушилин констатировал продвижение ВС РФ по всей линии фронта в ДНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде [на линии боевого соприкосновения в ДНР]», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин подчеркнул, что успехи на фронте наблюдаются даже на наиболее сложных участках.

С февраля российские войска освободили ряд населенных пунктов в ДНР, в частности Авдеевку, Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское.