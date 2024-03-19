Ракеты ВСУ попали в больницу и школу Грайворонского округа Белгородской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здания центральной районной больницы и школы Грайворонского округа Белгородской области получили повреждения в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» .

«Ракета одна попадает в центральную районную больницу Грайворонского округа, вторая ракета попадает в школу. Слава богу, что школы на сегодняшний день на дистанте», — сказал он.