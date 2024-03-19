Глава Гагаузии подает в суд на президента Молдавии за оскорбления в свой адрес

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что подает в суд на президента Молдавии Майю Санду за ее оскорбительные высказывания в адрес автономии и ее руководителя.

Санду сказала на пресс-конференции в понедельник, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства, так как та «работает на преступную группировку».

«До поры я игнорировала эту ложь и клевету со стороны гражданки Санду, но сегодня она перешла все границы. Я требую у нее ответа перед законом. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года», — написала Гуцул в своем телеграм-канале. Она напомнила, что была демократически избрана и утверждена в должности главы автономии и результаты выборов были признаны всеми законными органами Молдавии.

«Подконтрольные Санду прокуроры и спецслужбы даже не оспорили в суде ни ход избирательной кампании, ни результаты голосования. Все, что осталось у Санду, — это голословные обвинения, оскорбления, зависть и нападки», — подчеркнула Гуцул.

После выборов главы Гагаузии Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. Сотрудники молдавской полиции изъяли избирательные списки и другие документы в ЦИК автономии, завели уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей со стороны партии «Шор». Действия центральных властей вызвали возмущение общественности и оппозиции. Депутаты Народного собрания (парламент) автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, был проведен съезд депутатов всех уровней, которые осудили вмешательство Кишинева. 19 июля 2023 года состоялась инаугурация Гуцул, которую руководство Молдавии проигнорировало. Как считает Гуцул, Санду и другие представители молдавской власти наказывают гагаузов за то, что они, в отличие от руководства Молдавии, не желают считать врагом Россию.