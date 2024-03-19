Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ
13:05 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, передает корр. ТАСС.
«Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев», — объявил ведущий.
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