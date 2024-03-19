0
0
180
НОВОСТИ

Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ

13:05 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, передает корр. ТАСС.

«Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев», — объявил ведущий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.03.2024
Западные страны не знают, как убедить военнослужащих остаться в армии — Politico
0
58
14:00 19.03.2024
Обсуждать сокращение вооружений с США — равно что с Гитлером, считает Медведев
0
81
13:32 19.03.2024
Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находятся на глубине 120 метров
0
137
13:20 19.03.2024
Глава Гагаузии подает в суд на президента Молдавии за оскорбления в свой адрес
0
158
13:00 19.03.2024
Ракеты ВСУ попали в больницу и школу Грайворонского округа Белгородской области
0
189
12:32 19.03.2024
НАТО навязывает Сербии свое правительство для борьбы с РФ — экс-глава контрразведки
0
255
12:20 19.03.2024
Пушилин констатировал продвижение ВС РФ по всей линии фронта в ДНР
0
226
12:05 19.03.2024
Российские ученые в ЦЕРН передадут дела коллегам из других стран к ноябрю
0
273
12:00 19.03.2024
Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч — польский генерал
0
304
11:32 19.03.2024
Медведев назвал «позорной слабостью» решение ФРГ не называть Путина президентом
0
306

Возврат к списку