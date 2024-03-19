В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы
15:12 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МОК.
«Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что правительства вынудят спортсменов участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым используя их в рамках политической пропагандистской кампании. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия в любой инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта», — говорится в заявлении.
«Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то самое правительство, которое было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными», — добавили они.
НОВОСТИ
- 16:00 19.03.2024
- Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом
- 15:32 19.03.2024
- В проявлениях терроризма и экстремизма «торчат уши» западных спецслужб — Путин
- 15:00 19.03.2024
- Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их без срока давности
- 14:32 19.03.2024
- Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном
- 14:12 19.03.2024
- Западные страны не знают, как убедить военнослужащих остаться в армии — Politico
- 14:00 19.03.2024
- Обсуждать сокращение вооружений с США — равно что с Гитлером, считает Медведев
- 13:32 19.03.2024
- Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находятся на глубине 120 метров
- 13:20 19.03.2024
- Глава Гагаузии подает в суд на президента Молдавии за оскорбления в свой адрес
- 13:05 19.03.2024
- Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ
- 13:00 19.03.2024
- Ракеты ВСУ попали в больницу и школу Грайворонского округа Белгородской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать