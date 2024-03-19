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В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы

15:12 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МОК.

«Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что правительства вынудят спортсменов участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым используя их в рамках политической пропагандистской кампании. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия в любой инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта», — говорится в заявлении.

«Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то самое правительство, которое было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными», — добавили они.

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