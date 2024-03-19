В проявлениях терроризма и экстремизма «торчат уши» западных спецслужб — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил о причастности западных спецслужб к проявлениям терроризма и экстремизма.

На коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) глава государства обратил внимание на важность работы органов контрразведки. «Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши тех же самых западных спецслужб, так и других важных направлений», — указал Путин.