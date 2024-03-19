Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год
16:12 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 500 тыс. снарядов будет поставлено Украине из ЕС к концу марта, 1 млн этот показатель достигнет к концу году. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Таким образом Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года.
«Эта тема обсуждалась вчера на встрече глав МИД. Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее к концу марта, мы поставим около 500 тысяч снарядов», — сказал Стано.
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