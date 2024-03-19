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НОВОСТИ

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по израильскому городу Эйлат

17:12 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали крылатыми ракетами город Эйлат, расположенный на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска выпустили несколько крылатых ракет по израильским целям в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата — прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины. Они успешно поразили свои цели», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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