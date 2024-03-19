Франция готовит контингент примерно в 2 тыс. человек для отправки на Украину — Нарышкин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона располагает данными, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его комментарий имеется в распоряжении ТАСС.

«Нынешнему руководству страны (Франции — прим. ТАСС) нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — отметил Нарышкин.