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НОВОСТИ

Тайвань не получил от США уже оплаченные вооружения на 19 млрд долл

18:30 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты до сих пор не передали Тайваню оплаченные вооружения на сумму примерно $19 млрд. Это подтвердила член Палаты представителей Конгресса США Ён Ким (республиканка, от штата Калифорния).

«Я пришла в ужас, когда узнала, что Тайвань приобрел вооружений на $21 млрд, заплатил, а мы их не поставили», — заявила она, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. «Насколько я знаю, мы начали поставлять некоторые [из этих вооружений]. Однако у нас все еще остается вооружений примерно на $19 млрд, за которые заплатил Тайвань», — отметила американская законодательница. «Нам нужно немедленно поставить эти вооружения», — утверждала Ён Ким.

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