Скончался телекомментатор и журналист Василий Уткин

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телевизионный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». До 2015 года комментировал футбольные матчи. В 2004 и 2005 годах стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».