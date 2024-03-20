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НОВОСТИ

Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в ряде районов Курска

09:00 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре и других районах Курска, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет», — написал он.

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