Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в ряде районов Курска

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре и других районах Курска, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет», — написал он.