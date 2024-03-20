Пять БПЛА уничтожено над Белгородской и Саратовской областями

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областями», — сказали там.