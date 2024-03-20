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Макрон под отправкой военных подразумевал подготовку ВСУ на Украине, заявили в Киеве

09:20 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон под отправкой войск на Украину имел в виду направление военных для подготовки украинских солдат в стране, а не за ее пределами. Такое пояснение дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с иностранными журналистами.

«Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», — приводит его слова газета La Stampa. Он добавил, что Киев никогда не обращался с просьбой о направлении людей. Кулеба добавил, что Киеву нужны боеприпасы, БПЛА, а также ракеты дальнего радиуса действия, «чтобы уничтожать логистические центры российского командования на занятых территориях».

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