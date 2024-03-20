0
0
108
НОВОСТИ

Гагаузия не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии — Гуцул

09:32 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гагаузская автономия не рассматривает возможность выйти из состава Молдавии, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью газете «Известия».

«На самом деле не рассматриваем», — сказал она в ответ на вопрос о возможности выхода автономии из состава Молдавии.

Гуцул подчеркнула, что гагаузы считают Молдавию своей родиной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 20.03.2024
РФ в январе–феврале увеличила поставки удобрений в КНР на 94%, до 891 тыс. тонн
0
51
10:00 20.03.2024
Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов президента РФ — La Repubblica
0
74
09:20 20.03.2024
Макрон под отправкой военных подразумевал подготовку ВСУ на Украине, заявили в Киеве
0
134
09:05 20.03.2024
Пять БПЛА уничтожено над Белгородской и Саратовской областями
0
173
09:00 20.03.2024
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в ряде районов Курска
0
188
20:50 19.03.2024
Глава Евросовета призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы
0
797
20:30 19.03.2024
12 спортсменов с российскими паспортами квалифицировались на Олимпиаду в Париже - МОК
0
805
19:15 19.03.2024
Скончался телекомментатор и журналист Василий Уткин
0
872
18:45 19.03.2024
Гвинея-Бисау получила списание долгов от России на 26,7 млн долл
0
826
18:30 19.03.2024
Тайвань не получил от США уже оплаченные вооружения на 19 млрд долл
0
849

Возврат к списку