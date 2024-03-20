Гагаузия не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии — Гуцул
09:32 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гагаузская автономия не рассматривает возможность выйти из состава Молдавии, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью газете «Известия».
«На самом деле не рассматриваем», — сказал она в ответ на вопрос о возможности выхода автономии из состава Молдавии.
Гуцул подчеркнула, что гагаузы считают Молдавию своей родиной.
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