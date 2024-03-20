Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов президента РФ — La Repubblica
10:00 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7) с осуждением прошедших в РФ президентских выборов, подготовленный председательствующей в ней Италией. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на свои источники, поясняя, что такое решение продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы.
Как указывает издание, шерпы Италии подготовили заявление, в котором российские выборы назывались фарсом. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал положительное заключение, но Госдеп счел формулировки заявления неуместными. Газета приводит заявления обоих — Салливана и Блинкена, в которых они критически высказываются о прошедших президентских выборах в России.
Американская сторона назвала их «несвободными и несправедливыми», и этот тезис разделили большинство представителей коллективного Запада. При этом в самой Италии оценки несколько разошлись, что привело к очередной волне полемики по поводу устойчивости правящего альянса. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», сказал, что «принял к сведению результат российских выборов» и что «народ, который голосует, всегда прав». При этом второй вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий другую правящую партию «Вперед, Италия», утверждал, что российские выборы были отмечены «оказанием давления и насилием». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ограничилась указанием на якобы незаконность выборов на «оккупированных украинских территориях».
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