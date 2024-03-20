Восстановление портов Мариуполя и Бердянска потребует 5,8 млрд руб. до 2025 г.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупный объем средств федерального бюджета на восстановление портовой инфраструктуры Мариуполя и Бердянска за период с 2023 года по 2025 год составит 5,8 млрд рублей. Об этом в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на ВДНХ рассказал исполняющий обязанности руководителя Росморречфлота Борис Ташимов.

«На эти цели (по восстановление портовой инфраструктуры портов Мариуполя и Бердянска — прим. ТАСС) на период с 2023 по 2025 год запланировано порядка 5,8 млрд (рублей — прим. ТАСС) за счет средств федерального бюджета. Необходимый объем инвестиций до 2030 года сейчас оценить сложно, но в первую очередь, здесь мы работаем на привлечение частных инвестиций для развития тыловой инфраструктуры, для налаживания полноценного процесса перевалки грузов», — сказал он.