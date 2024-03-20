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Медведев увидел пользу в возможном появлении французских войск на Украине

11:20 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уничтожение французских военных на Украине, если они там появятся, станет сверхважной и не самой трудной задачей для российской армии. А для Парижа разгром его легионов будет равносилен гильотине, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!» — написал он в своей телеграм-канале.

Для французского руководства, продолжил Медведев, «это будет равносильно гильотине».

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